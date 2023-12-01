شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بنيوزيلندا: الجالية المصرية تتوزع على عدة مدن أكبرها أوكلاند وكرايستشيرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير جورج عازر، سفير مصر لدى نيوزيلندا، أن السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، بدأت استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، وهي أول بعثة دبلوماسية مصرية على مستوى العالم تبدأ فيها عملية الاقتراع، في ضوء موقعها الجغرافي وفارق التوقيت مع مصر الذي يبلغ حاليا 11 ساعة تقريبا.

وأكد السفير جورج عازر، سفير مصر لدى نيوزيلندا، أن السفارة قد أتمت استعداداتها خلال الفترة الماضية لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية، وفقا للمحددات والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع: "كما حرصت السفارة على التواصل مع أبناء الجالية المصرية، للتأكيد على ترحيبها باستقبالهم للإدلاء باصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي".

وأضاف السفير المصري أن الجالية المصرية تتوزع على عدة مدن نيوزيلندية، أكبرها أوكلاند وكرايستشيرش، بالإضافة الى العاصمة ويلنجتون.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وتعد نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.