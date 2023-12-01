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شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بصلاله تستعد للسفر إلى مسقط للمشاركة بانتخابات الرئاسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستعد الجالية المصرية بصلاله فى سلطنة عمان للسفر إلى مسقط وذلك للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لتقطع مسافة 2400 كم ذهابا وايابا.
وأعلنت سفارة مصر بسلطنة عمان عن استعدادها للانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج باللجنة الفرعية بسلطنة عمان خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين (1 و2 و3 ديسمبر 2023 )، وذلك بمقر السفارة بمنطقة الحى الدبلوماسى - بشارع جامعة الدول العربية بالخوير، مسقط.
الجالية المصرية فى صلالة
وذكر بيان رسمى للسفارة المصرية فى مسقط أن مواعيد الاقتراع خلال هذه الأيام ستكون من الساعة 9 صباحا وإلى الساعة 9 مساء. ونوهت السفارة فى بيانها إلى أن ممارسة الحق الانتخابى تتطلب إحضار أصل بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى، وذلك وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشارت السفارة المصرية فى مسقط فى بيانها إلى ما ورد فى بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن أحقية كل مواطن مصرى مقيد بقاعدة بيانات الناخبين متواجد بالخارج خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء كان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة أن يدلى بصوته فى العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومي.
وأكد بيان السفارة المصرية على استعدادها لاستقبال المواطنيين، وتيسير عملية التصويت عليهم، كما حثت السفارة المصرية فى بيانها المواطنين المصريين على ممارسة حقهم الدستورى الذى يسهم فى رسم مستقبل وطنهم العزيز.
كما حث خالد راضى سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عمان فى مقطع مرئى أبناء الجالية المصرية فى السلطنة على ممارسة حقهم الدستورى بالمشاركة والاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بدءا من يوم الجمعة المقبل بمقر السفارة ولمدة ثلاثة أيام.
وقال السفير خالد راضى فى كلمته: "الأخوة والأخوات أبناء الجالية المصرية فى سلطنة عمان الشقيقة، اسمحوا لى أن أتقدم لكم بالتحية والتقدير وأود الاشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج ستعقد بمشيئة الله تعالى باللجنة الفرعية بسلطنة عمان خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023، وذلك بمقر السفارة، علما بأن مواعيد الاقتراع خلال هذه الأيام ستكون من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء."
وأضاف قائلا: " السادة المواطنين الكرام، تود السفارة التنبيه والتنويه إلى أن ممارسة الحق الانتخابى تتطلب إحضار أصل بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومي."
هذا وقد عقد النادى الاجتماعى للجالية المصرية بسلطنة عمان مساء الثلاثاء الماضى ندوة بعنوان: "شارك من أجل مصر" وذلك بمقر النادى، تحت رعاية خالد راضى، السفير المصرى لدى السلطنة، وبحضور العقيد أركان حرب رامى عبدالوهاب النجار، ملحق الدفاع المصرى بالسلطنة، والمستشار السياسى تامر صالح والقنصل المصرى بالسفارة منة ضياء، وقد شهدت الندوة إقبالا غفيرا من أبناء الجالية.
كما دعا الدكتور عبد الرحمن عاصى، رئيس النادى الاجتماعى للجالية المصرية فى سلطنة عمان فى مقطع مرئى أبناء الجالية المصرية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بحرية تامة، ونوه إلى أن هذه المناسبة كان يستحق أن يصاحبها أجواء احتفالية، ولكن نظرا للأوضاع فى غزة وفلسطين الشقيقة فقد قررت إدارة النادى إلغاء هذه الاحتفالات والاستعاضة عنها بتقديم عديد من الخدمات الحقيقية لأبناء الجالية المصرية المتواجدين فى السفارة خلال الأيام المحددة لهذه الانتخابات. وأكد أن الخدمات ستضم خدمات التوظيف، والاستشارات التعليمية والتربوية وسيكون هناك ركن للاستشارات التأهيلية لذوى الإعاقة، وكذلك الاستشارات الطبية الخاصة من قبل بعض المستشفيات تخفيضات من شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة بتقديم تخفيضات على تذاكر وحزم السفر لديها، كما ستقدم بعض شركات الشحن تخفيضات على شحن السيارات، وسيكون هناك ركن خاص لألعاب الأطفال، وغيرها الكثير.
ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.
وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.
وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.
وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".
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