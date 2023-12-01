شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: الخريطة الصحية تغيرت بعد القضاء على فيروس c والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، أن الزيادة فى عدد الأورام فى مصر هى نتيجة زيادة عدد السكان.
وأوضح، إن خريطة الصحة فى مصر تغيرت بعد قضائنا على فيروس سى وسيطرنا على فيروس بى بالتطعيم، وحدث زيادة فى متوسط عمر الإنسان المصرى ليصل إلى 70 عاما من خلال القضاء على الكثير من الأمراض، موضحا إن المبادرات الرئاسية اهتمت بالكشف المبكر وعلاج 4 أنواع من السرطانات وهم سرطان القولون والرئة والبروستاتا والثدى.
من جانبه قال الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، انه كان من أحلامنا من زمان أن نخصص أرضا يتم بناء عليها مستشفى كبيرة، وقد تحقق الحلم وتم بناء أكبر مستشفى لعلاج مرضى الأورام على أعلى مستوى.
يذكر ، ان مؤتمر معهد الاورام تستمر جلساته حتى يوم غد الجمعة ويناقش احدث طرق التشخيص والعلاج فى مجال السرطان.
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