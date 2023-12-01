شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 1/12/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:02 ص
موعد صلاة الظهر 11:44 ص
موعد صلاة العصر 36: 2
موعد صلاة المغرب 4:56 م
موعد صلاة العشاء 6:17
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 2:39
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:58
موعد صلاة الظهر 11:40 م
موعد صلاة العصر 2:31 م
موعد صلاة المغرب 4:51 م
موعد صلاة العشاء 6:13 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:47
وقت صلاة الظهر 11:32
موعد صلاة العصر 2:28 م
وقت صلاة المغرب 4:49 م
وقت صلاة العشاء 6:08 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:50 ص
موعد صلاة الظهر 11:38 ص
موعد صلاة العصر 39: 2
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:18
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