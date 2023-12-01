"نقيب السياحيين" يكشف نسب الإشغال الفندقي.. ويؤكد: القطاع في حالة ترقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن القطاع السياحي ينتظر خلال الفترة القادمة عدد من التحديات خاصة في ظل الظروف الراهنة، والقطاع في حالة ترقب ويتمنى استقرار الأمور.

وأضاف "حلقة" لـ"الخليج 365"، أن الأمور استقرت حاليًا في القطاع السياحي، وارتفعت وتيرة السياح القادمين لزيارة المقاصد السياحية المختلفة في مصر.

وأوضح أن نسب الإشغال في الأقصر وأسوان مرتفعة بشكل كبير في الوقت الحالي وترتفع عن المعدلات الطبيعية لها، إذا تصل إلى ما يزيد عن 95%.

وأوضح "حلقة"، أن السياحة الريفية كنزًا مهمًا يرسخ تاريخ القرية المصرية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بهذا النوع من السياحة، من خلال فتح آفاق الاستثمار له، وإعطاء جميع المستثمرين تسهيلات ضريبية مختلفة، و الانتهاء من البنية التحتية والأساسيات المطلوبة من كافيهات ومطاعم وبيوت ريفية في صورة مطاعم وموتيلات" بيت ريفي" حالة الإقامة ليلة أو إثنين.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم