الفنان سامح إسماعيل قوميسيرًا عامًّا لمعرض الفنون التشكيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن اختيار الفنان سامح إسماعيل قوميسيراً عاماً للدورة الرابعة والأربعون من المعرض العام، الحدث الفني القومي الأهم والأكبر للفنانين التشكيليين المصريين فوق 35 عاماً.

هذا وقد اجتمعت اللجنة العليا للدورة المرتقبة لوضع الأسس والمعايير التنظيمية والتأكيد على الأهداف التي يسعى القطاع إلى تحقيقها، وبحث كل الرؤى والأفكار والحلول التي من شأنها أن تضمن تقديم دورة مختلفة يشعر من خلالها الفنانون برغبة جادة في تقديم رصد فني صادق وشامل للمشهد التشكيلي المصري وأيضاً معالجة عدد من الملاحظات السلبية التي عادةً ما كانت تصاحب الدورات السابقة.

وأكد الدكتور وليد قانوش، أنه كفنان تشكيلي يعلم تماماً ما كان يشوب هذا الحدث الهام من انتقادات كانت تنال من الصورة الكلية لأكبر تجمع للفنانين المصريين المعاصرين، لذا حرص منذ بداية توليه منصبه إلى الاجتماع مع الفنانين الذين تولوا مهام القوميسير العام في الخمس دورات الأخيرة، كما أطلق على الموقع الرسمي وعلى صفحات التواصل التابعة للقطاع منصات تفاعلية تتيح لجموع الفنانين والنقاد طرح رؤاهم ووجهات نظرهم من أجل أفضل صورة ممكنة للمعرض العام، وأنه اتفق مع اللجنة على طرح جميع التفاصيل في مؤتمر صحفي سيُعلن عن موعده قريباً.

والفنان سامح إسماعيل من مواليد القاهرة في 1974، درس الخط العربي بمدرسة الخطوط العربية بباب اللوق، تخرج من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1997، يعمل حاليا القيم الفني لمتحف الفن المعاصر بجامعة حلوان.

وبدأ مسيرته الفنية الاحترافية في 2006، ويقوم مشروعه الفني على التجريدية المستلهمة من الفنون الإسلامية والخط العربي، ويعمل كمصور ورسام ومصمم شعارات وعلامات تجارية، وللفنان 9 معارض شخصية داخل مصر وخارجها، وأكثر من 50 مشاركة جماعية داخل وخارج مصر، وله مقتنيات متحفية لدى متحف الفن المصري الحديث، مجموعة خاصة من 15 لوحة في متحف ماليزيا للآثار، كوالالمبور 2013، مجموعة خاصة بمتحف ماليزيا للفن والأثار 2023، وفي متحف الأردن الوطني 2008، متحف الشارقة للفنون والأثار 2016، وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية 2023.