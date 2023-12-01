شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل القاهرة الإخبارية بتورونتو يكشف تفاصيل الاستعدادات لانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح سلامة، خلال مراسلته لـ «القاهرة الإخبارية»، أن التصويت سيكون خلال لجنتين للاقتراع واحدة بـ «أوتاوا»، حيث توجد السفارة المصرية، والثانية في «مونتريال» حيث توجد القنصلية العامة، موضحًا أنه تم إعداد اللجان الانتخابية وأصبحت جاهزة لاستقبال المصريين، وتم تجهيز كل التسهيلات.
وأشار إلى قيام الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالتنسيق وإعداد عدد من الباصات التي ستنتقل من تورونتو ومدينة ميسوساجا، وستقوم هذه الباصات بنقل من يريد الانتخاب من تورونتو إلى لجنة الإنتخاب في أوتاوا والعودة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الرحلة هذه لا تقل تكلفتها عن 400 دولار ولكن كل منتخب سيدفع لهذه الرحلة خمسة دولارات فقط.
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