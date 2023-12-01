شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى نيوزيلندا: التصويت بانتخابات الرئاسة لن يستغرق أكثر من دقيقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السفير جورج عازر سفير مصر في نيوزيلندا، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على الجهود التي دقمتها لتسهيل تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف سفير مصر في نيوزيلندا في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: "مع فارق التوقيت كنا نتحدث مع أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات في أوقات متأخرة للغاية في مصر وفي كل الأوقات التي تواصلنا معهم فهيا وجدنا استجابة جيدة واستعداد لتعاونهم وتقديم الدعم الفني ويمدونا بآخر التطورات والنماذج إلى يحين الوصول لفتح اللجان وكانوا معنا في كل لحظة ".

وتابع سفير مصر في نيوزيلندا: "النظام الذي وضعته الهيئة يمكن المصريين في الخارج بتصويت بأقل وقت ممكن والتصويت لن يستغرق أكثر من دقيقتين".