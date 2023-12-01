شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة أسرى فلسطينيين مفرج عنهم تغادر "عوفر" باتجاه رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت حافلة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار الدفعة السابعة سجن عوفر متجهة إلى مدينة رام الله، وسط أشتباكات متواصلة بين فلسطييين وأهالي الأسرى مع جنود إسرائيليين في بيتونيا.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، الخميس، عن بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.

وأفاد مراسلنا ببدء وصول حافلة الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر تمهيدا لبدء إجراءات الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

وتشمل العملية 10 إسرائيليين مقابل إطلاق 30 فلسطينيا، بينهم 8 أسيرات و22 فتى وطفلا فلسطينيا.

وأعلنت إسرائيل تسلم إسرائيليتين اثنتين، على أن يتم في وقت لاحق تسلم باقي المتفق عليهم من غزة.

وأدت التهدئة التي تدخل يومها السابع إلى إطلاق سراح 103 من الرهائن الذين اقتادتهم حركة "حماس"، إبان هجومها على بلدات إسرائيلية حدودية مع قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

بالمقابل، أفرجت إسرائيل عن أكثر من 240 أسيرا فلسطينيا كانوا يقبعون في سجونها.