شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ اليوم صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر ديسمبر 2023، ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن، وتتيح الوزارة العديد من المنتجات على بطاقات التموين.

ويعد إتاحة السلع وتوفيرها بكميات كبيرة أهم الآليات لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، حيث أعلنت الوزارة عن مناقصة عالمية جديدة لاستيراد كميات إضافية من سلعة السكر الخام وتكريره بالمصانع التابعة للوزارة، أو استيراد السكر الأبيض لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات المواطنين من السلعة.