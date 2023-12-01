شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تطوير ميناء سفاجا وإنشاء رصيف بحرى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر ميناء سفاجا من أقدم موانئ البحر الأحمر حيث بدأ نشاطه الحقيقى عام 1911م بتصدير خام الفوسفات، وكان الميناء نقطة ارتكاز رئيسية لقواتنا البحرية لتنفيذ مهامها فى تأمين الجهة الشرقية لمصر خلال حربها مع إسرائيل، ويخدم الميناء منذ فترة طويلة الحجاج وكذلك التجارة الدولية مع دول أفريقيا ودول جنوب شرق آسيا وأستراليا.

ويشهد ميناء سفاجا أعمال تطوير ضمن مشروع ميناء سفاجا الكبير، وذلك ضمن خطة التطوير للموانئ المصرية، ونشرت وزارة النقل صورا توضح أعمال تنفيذ المحطة بالميناء والتى يتم تنفيذها داخل المياه وتنفذها شركات مصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات.



وتشمل أعمال تطوير ميناء سفاجا وتشمل أعمال تطوير ميناء سفاجا أ‌- إنشاء محطة لتداول الحاويات بسفاجا "سفاجا 2"..

1- إنشاء رصيف بحرى بطول 1100 م طولى وغاطس 17 م.

2- تكريك الممر الملاحى ومحطة لتداول الحاويات لاستقبال سفن البضائع العامة بتكلفة 2.6 مليار جنيه.

3- تتم الأعمال عن طريق تحالف شركات: إيديكس، أبناء عبد السلام الفقى، شركة الجرافات.

4- مخطط للمحطة أن تكون بطاقة استيعابية نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية.

5- استقبال بضائع عامة تصل إلى 7 ملايين طن.

ب‌- إنشاء رصيف بحرى بميناء سفاجا

1- إنشاء رصيف بحرى بطول 65 م طولى وغاطس 10م لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء.

2- التكلفة 74 مليون جنيه.

3- تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري.