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نيويورك تايمز: القيادة الإسرائيلية تعلم بمخطط طوفان الأقصى قبل أكثر من عام

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القاهرة - سامية سيد - أفات قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن نيويورك تايمز، بخروج وثائق تكشف عن أن مسئولي الجيش والاستخبارات في إسرائيل علموا بمخطط عملية "طوفان الأقصى" قبل أكثر من عام من تنفيذها، لكنهم تجاهلوا الأمر.

وتؤكد الوثائق أن المسئولين الإسرائيليين استبعدوا المعلومات عن مخطط عملية "طوفان الأقصى"، وقللوا من قدرة الفصائل الفلسطينية على تنفيذها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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