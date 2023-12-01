شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: القيادة الإسرائيلية تعلم بمخطط طوفان الأقصى قبل أكثر من عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفات قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن نيويورك تايمز، بخروج وثائق تكشف عن أن مسئولي الجيش والاستخبارات في إسرائيل علموا بمخطط عملية "طوفان الأقصى" قبل أكثر من عام من تنفيذها، لكنهم تجاهلوا الأمر.

وتؤكد الوثائق أن المسئولين الإسرائيليين استبعدوا المعلومات عن مخطط عملية "طوفان الأقصى"، وقللوا من قدرة الفصائل الفلسطينية على تنفيذها.