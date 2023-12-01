س وج.. تفاصيل تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

حددت وزارة الهجرة، المعلومات الكاملة عن تصويت المصريين بالخارج وإجابات عن الأسئلة الشائعة عن التسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وتشمل الإجابات عن كيفية الاستعلام عن مقار الانتخاب ومواعيد عمل اللجان ومدى أهمية وجود جواز السفر.

وتجرى انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ للمصريين بالخارج على مدار ٣ أيام الجمعة والسبت والأحد ١ و٢ و٣ ديسمبر الجاري.

وانطلقت الانتخابات في العديد من دول العالم، ومن بينها الإمارات واليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ويبدأ التصويت حسب التوقيت داخل كل دولة.

ويمكن معرفة المعلومات الكاملة من هنا