الأرصاد تحدد المناطق الأكثر تأثرًا بالشبورة المائية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

حدَّدت هيئة الأرصاد الجوية، الجواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم الجمعة، حيث يكون الطقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن اليوم الجمعة يشهد طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ولفتت إلى أن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ستشهد شبورة مائية.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 24 درجة والصغرى 15، وتصل درجة الحرارة العظمى على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء درجة حرارة إلى 23 والصغرى 16.