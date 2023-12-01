شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المصريين بالإمارات للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، ببدء التصويت في دولة الإمارات العربية المتحدة للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين للخارج التي بدأت اليوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر على مدار 3 أيام.

وبدأ عدد كبير من الجالية المصرية في التوافد على المقار الانتخابية في الإمارات واصطفوا في طوابير انتظارا للتصويت للمترشحين في هذه الانتخابات التي تظهر حجم الديموقراطية المصرية.