توافد المصريين بالإمارات للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المصريين بالإمارات للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، ببدء التصويت في دولة الإمارات العربية المتحدة للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين للخارج التي بدأت اليوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر على مدار 3 أيام.
وبدأ عدد كبير من الجالية المصرية في التوافد على المقار الانتخابية في الإمارات واصطفوا في طوابير انتظارا للتصويت للمترشحين في هذه الانتخابات التي تظهر حجم الديموقراطية المصرية.
وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.
وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.
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