شكرا لقرائتكم خبر عن فى 5 خطوات.. كيفية استخدام الحبر الفسفورى فى عملية اقتراع انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الجمعة، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، وذلك بعد اتخاذ خطوات استخدام الحبر الفسفوري المتمثلة في:

- يجب رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

- لا يجب صب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

- التأكد من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

- يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

- يراجع في ذلك اللوحة الإرشادية المعلقة داخل اللجنة الفرعية بشرح.