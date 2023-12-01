شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال اليوم الثانى لمؤتمر المناخ بالإمارات بمشاركة الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال اليوم الثانى لمؤتمر المناخ بالإمارات كوب 28، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأت بالتقاط صورة تذكارية للحضور.

وتشارك مصر فى قمة المناخ بالإمارات بجناح رسمي سيعرض فيه العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وعدد من الأحداث الجانبية وفقاً للأيام الموضوعية للمؤتمر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وأيضا أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، وعرض موقف العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال " COP27"، مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT ".