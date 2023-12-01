شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى غزة: نواجه نقصا حادا في الطواقم الطبية بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير مستشفى غزة الأوروبى للقاهرة الإخبارية مدير مستشفى غزة الأوروبي للقاهرة الإخبارية: نواجه نقصا حادا في الطواقم الطبية بالقطاع، نستقبل عشرات الجرحى بمستشفى ناصر بخان يونس جراء الغارات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الوضع أكثر تعقيدا وسوءا لعدم وجود أماكن للجرحى الذين يصلون إلى المستشفى.

وأضاف مدير مستشفى غزة الأوروبى للقاهرة الإخبارية، أن الوضع اصبح أكثر تعقيدا لعدم وجود أماكن للجرحى ولا نستطيع تنفيذ خططنا الصحية في الوقت الراهن بسبب الحرب الجارية في غزة ونستقبل عشرات الجرحى.

وتابع مدير مستشفى غزة الأوروبى: مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة.. ومجمع الشفاء يقدم خدمة غسيل الكلى لـ27 مريضا فقط، واستقبلنا الليلة الماضية 28 مريضا من بينهم ثلاثة أطفال خدج.

وتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء الخليج 365 للهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.