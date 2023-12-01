شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، في ضوء الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات في مختلف المجالات.