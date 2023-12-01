شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء قصف إسرائيل على غزة لـ32 شهيدا منذ استئناف القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لـ32 شهيدا بعد أن شن الاحتلال الإسرائيلي غارات صباح اليوم الجمعة.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن إسرائيل ترتكب مجازر جديدة في القطاع فور انتهاء الهدنة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا مجازر الاحتلال خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وعشرات الجرحى.

وانتهت عند الساعة السابعة من صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت 7 أيام.