شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: تقديم التسهيلات لمشاركة العمالة المصرية بالخارج بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير العمل حسن شحاته أهمية مشاركة العمالة المصرية فى الانتخابات الرئاسية من منطلق دورهم الوطنى تجاه وطنهم وممارسة حقهم الدستورى، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهات لمكاتب التمثيل العمالى فى الخارج لتوعية العمالة المصرية بأهمية مشاركتهم فى هذا العرس الديمقراطى وتقديم التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع سفاراتنا والقنصليات فى الخارج، خاصة وأن تلك المكاتب العمالية داخل مقرات السفارات والقنصليات المصرية بالخارج .

وناشد وزير العمل - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - العمال في الخارج بالتواجد أمام صناديق الاقتراع للمشاركة في هذا الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم ولمدة 3 أيام ، وممارسة حقهم القانوني والدستوري والتعبير عن أحلامهم في بناء الوطن والظهور بمظهر حضاري أمام العالم أجمع كما اعتدنا من أبناءنا في الخارج. وأوضح شحاتة أن مكاتب التمثيل العمالي تنسق مع السفارات والقنصليات لتقديم كل الدعم للعمالة فى الخارج من أجل ممارسة حقها الدستوري ، موضحا أن الوزارة لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارح في 8 دول يعمل في نطاق تواجدها 5 ملايين عامل مصري. ولفت إلى أن تلك المكاتب العمالية التابعة للوزارة تتواصل مع العمال وأصحاب الأعمال في مواقع العمل لتمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية وستصدر الوزارة تقارير خلال مرحلة التصويت في الخارج بشأن مستجدات سير عملية الاقتراع. وبدأت اليوم عملية تصويت المواطنين المصريين بالخارج وفق توقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية - في الانتخابات الرئاسية 2024. ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطى (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم). وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

بدأ ) تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

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