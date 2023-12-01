شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى رومانيا وأبناء الجالية يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى منذ قليل، السفير المصرى فى رومانيا مؤيد الضلعى بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، بعد دقائق من فتح أبواب السفارة لاستقبال الناخبين المصريين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم.

كما أدلت بصوتها المستشارة مروة شعير نائب السفير ، كما أدلى المستشار .نادر شبل قنصل السفارة المصرية برومانيا

و حرص أبناء الجالية المصرية فى رومانيا على المشاركة فى التصويت ، وكان أول المصوتين فى الانتخابات اللورد بشار حسن عباس حلمى الذى حضر إلى مقر السفارة مبكرا .

كما أدلى الإعلامى د.عبدالله مباشر رئيس الاتحاد العام للمصريين برومانيا، بصوته فى عرس ديمقراطى يرسم ملامحه أبناء الجالية المصرية برومانيا .

ويستمر توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية بالامارات على مقر السفارة المصرية فى أبو ظبى، وذلك للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك تزامنا مع بداية فتح باب التصويت لانتخابات الخارج فى يومها الأول .

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

و نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.