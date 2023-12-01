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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح فعاليات الجناح المصرى بقمة المناخ بالإمارات Cop28 والان مع تفاصيل الخبر
الجناح سيكون غنيا بالجلسات والفعاليات، التي يشارك فيها الوزارات المصرية المختلفة لتقدم جهودها وتجاربها في ملف المناخ، بالتوازي مع الأيام الموضوعية للمؤتمر.
وتدور رسالة الجناح المصرى حول مواجهة تغير المناخ كمسئولية مشتركة بين مختلف الجهات.
يضم الجناح المصرى الرسمى أيضا جلسات للقطاع الخاص حول استثماراته في مصر في ملف المناخ، وجلسات للجامعات والمجتمع البحثي نموذج محاكاة الجامعة البريطانية المخرجات مؤتمر المناخ COP28، وأيضا جلسات وأنشطة للشباب وذوي الهمم.
فكرة تنفيذ فعاليات الجناح المصرى تقوم على التوازي مع مضمون الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP28، من أجل توحيد التوجه مع أهداف المؤتمر.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27، تفقدت أمس الترتيبات الأخيرة للجناح المصري، تمهيدا لإفتتاحه وانطلاق فعالياته اليوم .
وزيرة البيئة بالفعاليات
قمة الإمارات بالمناخ
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