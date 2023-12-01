شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة بـCop28: "العمل المناخى أمر لا بد منه" رسالة رئيسية للجناح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الجناح المصرى سيعمل على توصيل رسالة رئيسية وهى أن العمل المناخي أمر لابد منه، ويندرج تحت هذه الرسالة مجموعة من الرسائل الهامة.

وأوضحت الوزيرة، أنه من هذه الرسائل أهمية إشراك القطاع الخاص والشباب، وما تنفذه الدولة المصرية من سياسات وإجراءات، من أجل اشراكهم في المشروعات الخضراء، مثل إتاحة الفرصة للمشاركة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، أما الرسالة الثانية فهي استدامة الموارد الطبيعية والتى ستظهر بوضوح خلال يوم الطبيعة والتنوع البيولوجي واستخدامات الأراضي، إلى جانب التركيز على الخسائر والاضرار والحد من تكلفتها من خلال الإسراع من إجراءات التكيف.

وأضافت الوزيرة، أن فكرة تنفيذ فعاليات الجناح المصرى تقوم على التوازي مع مضمون الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP28، من أجل توحيد التوجه مع أهداف المؤتمر، حيث انه سيتضمن يوم التمويل تنفيذ فعاليات حول تمويل المناخ داخل الجناح، سواء من خلال البنوك والقطاع الخاص والوزارات المعنية، إضافة لفعاليات يوم الطبيعة موضوعات التنوع البيولوجي والسياحة البيئية واشراك القطاع الخاص في تطوير المحميات الطبيعية.