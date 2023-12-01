شكرا لقرائتكم خبر عن زخم Cop27 بشرم الشيخ يتصدر فعاليات اليوم الجمعة فى Cop28 بالإمارات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
01 ديسمبر 23
11:00 - 12:00
التقييم العالمي - فريق الاتصال - الدورة الثامنة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الدورة الخامسة فى غرفة الاجتماعات 6
01 ديسمبر 23
12:00 - 13:00
مشاورة غير رسمية
الانبعاثات الناجمة عن الوقود المستخدم في الطيران الدولي والنقل البحري - مشاورة غير رسمية - الدورة الثانية عشرة (ب) للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية غرفة الاجتماعات 3
01 ديسمبر 23
12:00 - 13:00
مشاورة غير رسمية
تقرير اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ - مشاورة غير رسمية - الدورة الثالثة عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ (أ)/الدورة الرابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (أ) غرفة الاجتماعات 5
01 ديسمبر 23
12:00 - 13:00
مشاورة غير رسمية
التقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية: المعلومات الواردة في البلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية - مشاورة غير رسمية - الدورة الرابعة للهيئة الفرعية للتنفيذ (أ) وتقارير موجزة عن التحليل الفني لتقارير التحديث لفترة السنتين المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية مدرجة في المرفق الأول للاتفاقية - مشاورة غير رسمية - الدورة الرابعة للهيئة الفرعية للتنفيذ (د)
غرفة الاجتماعات 7
01 ديسمبر 23
12:00 - 13:00
مشاورة غير رسمية
القواعد والطرائق والإجراءات الخاصة بالآلية المنشأة بموجب الفقرة 4 من المادة 6 من اتفاق باريس والمشار إليها في المقرر 3/م أإ-3- المشاورات غير الرسمية - الدورة الثالثة عشرة (ب) للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
غرفة الاجتماعات 1
01 ديسمبر 23
12:00 - 13:00
مشاورة غير رسمية
برنامج العمل بشأن مسارات الانتقال العادل المشار إليها في الفقرات ذات الصلة من المقرر 1/م أإ-4 - مشاورة غير رسمية - الدورة التاسعة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الدورة الثامنة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية فى غرفة الاجتماعات 4
01 ديسمبر 23
12:30 - 13:00
الغرفة الفائضة - المسائل المتعلقة باللجنة الدائمة المعنية بالتمويل - فريق الاتصال - اجتماع أطراف اتفاق باريس 10 (أ)
غرفة الاجتماعات 8
01 ديسمبر 23
15:00 - 18:00
مشاورة غير رسمية
التقييم العالمي - مشاورة غير رسمية - الدورة الثامنة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الدورة الخامسة غرفة الاجتماعات 10
01 ديسمبر 23
15:00 - 16:00
المسائل المتعلقة بآلية التنمية النظيفة - فريق الاتصال - مؤتمر الأطراف العامل الخامس غرفة الاجتماعات 1
01 ديسمبر 23
15:00 - 15:15
تقرير الصندوق الأخضر للمناخ إلى مؤتمر الأطراف وتوجيهات إلى الصندوق الأخضر للمناخ - فريق الاتصال - مؤتمر الأطراف الثامن (ج) - الفائض للمراقبين MR 8 غرفة الاجتماعات 3
01 ديسمبر 23
15:00 - 16:00
مشاورة غير رسمية
التقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية: تقرير فريق الخبراء الاستشاري - مشاورة غير رسمية - الدورة الرابعة للهيئة الفرعية للتنفيذ (ج)غرفة الاجتماعات 2
01 ديسمبر 23
15:00 - 16:00
مشاورة غير رسمية
عمل شرم الشيخ المشترك بشأن تنفيذ الإجراءات المناخية في مجال الزراعة والأمن الغذائي - مشاورة غير رسمية - الدورة الحادية عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الدورة العاشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية فى غرفة الاجتماعات 5
01 ديسمبر 23
15:00 - 16:00
مشاورة غير رسمية
طموح شرم الشيخ للتخفيف وبرنامج عمل التنفيذ المشار إليه في المقرر 4/م أإ-4 - مشاورة غير رسمية - الدورة السابعة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الدورة السابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
غرفة الاجتماعات 4
01 ديسمبر 23
15:15 - 15:30
مجموعة الاتصال
إرشادات لصندوق المناخ الأخضر - فريق الاتصال - اجتماع أطراف اتفاق باريس 10 (ب) - الفائض للمراقبين MR 8 فى غرفة الاجتماعات 3
01 ديسمبر 23
15:30 - 15:45
تقرير مرفق البيئة العالمية المقدم إلى مؤتمر الأطراف وتوجيهات إلى مرفق البيئة العالمية - فريق الاتصال - مؤتمر الأطراف الثامن (د) - الفائض للمراقبين MR 8
غرفة الاجتماعات 3
01 ديسمبر 23
15:45 - 16:00
إرشادات لمرفق البيئة العالمية - فريق الاتصال - CMA 10 (ج) - الفائض للمراقبين MR 8
غرفة الاجتماعات 3
01 ديسمبر 23
16:00 - 17:00
مشاورة غير رسمية
إرشادات بشأن النهج التعاوني المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاق باريس وفي المقرر 2/م أإ-3 - مشاورة غير رسمية - الدورة الثالثة عشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (أ) غرفة الاجتماعات 1
01 ديسمبر 23
16:00 - 18:00
المسائل المتعلقة بالمنتدى المعني بأثر تنفيذ تدابير الاستجابة التي تخدم الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس - فريق الاتصال - الدورة العاشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ/الدورة التاسعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية غرفة الاجتماعات 5
01 ديسمبر 23
16:00 - 17:00
مشاورة غير رسمية
إعداد التقارير والمراجعة عملاً بالمادة 13 من اتفاق باريس: توفير الدعم المالي والتقني للبلدان النامية الأطراف لأغراض إعداد التقارير وبناء القدرات - مشاورة غير رسمية - الدورة الخامسة للهيئة الفرعية للتنفيذ ،غرفة الاجتماعات 2
01 ديسمبر 23
16:00 - 16:45
مشاورة غير رسمية
المراجعة الثانية لمهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل - مشاورة غير رسمية - الدورة 16 للهيئة الفرعية للتنفيذ ب - تجاوز عدد المراقبين MR 8
غرفة الاجتماعات 3
01 ديسمبر 23
16:45 - 17:10
مجموعة الاتصال
تجميع وتوليف وتقرير موجز عن حلقة العمل المنعقدة أثناء الدورة بشأن بلاغات المعلومات كل سنتين بموجب الفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس - فريق الاتصال - مؤتمر أطراف اتفاق باريس 10 (و) - الفائض للمراقبين MR 8 فى غرفة الاجتماعات 3
01 ديسمبر 23
17:00 - 18:00
مشاورة غير رسمية
التقارير المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية: تقديم الدعم المالي والتقني - مشاورة غير رسمية - الدورة الرابعة للهيئة الفرعية للتنفيذ (ب) غرفة الاجتماعات 2
01 ديسمبر 23
17:00 - 18:00
مجموعة الاتصال
برنامج العمل في إطار النهج غير السوقية المشار إليها في الفقرة 8 من المادة 6 من اتفاق باريس وفي المقرر 4/م أإ-3 - فريق الاتصال - الدورة الثالثة عشرة (ج) للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية غرفة الاجتماعات 1
01 ديسمبر 23
17:10 - 17:30
مجموعة الاتصال
تجميع وتوليف وتقرير موجز عن حلقة العمل المنعقدة أثناء الدورة بشأن بلاغات المعلومات كل سنتين بموجب الفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس - فريق الاتصال - الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف (و) - الفائض للمراقبين MR 8 غرفة الاجتماعات 3
01 ديسمبر 23
17:30 - 18:00
مجموعة الاتصال
الاستعراض السابع للآلية المالية - فريق الاتصال - مؤتمر الأطراف الثامن (هـ) - تجاوز عدد المراقبين MR 8 غرفة الاجتماعات 3
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