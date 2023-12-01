شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تسند 3 مهام للملحقين العماليين لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزارة العمل، أن 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة بالخارج،يعمل في نِطاق تواجُدها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري،تُقدم لهم كافة أوجه الحماية والرعاية، وتُحافظ على حقوقهم،وتوعيهم بواجباتهم،وتَضّمن لهم علاقة عمل متوازنة وعادلة مع أصحاب الأعمال.
وتلقى المُلحقين العماليين،رؤساء مكاتب التمثيل العمالي بالخارج،رسالة من "الوزير" لتنفيذ 3 مهام خلال العملية الانتخابية،وذلك أثناء التواصل وعلى مدار الـ 24 ساعة مع "الوزارة"،وهي :
"1"- موافاة إدارة التمثيل الخارجي التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة بنتائج التنسيق مع أصحاب الأعمال لتمكين العمالة المصرية من المشاركة في العملية الانتخابية.
"2"- استمرار المُتابعة والتنسيق مع القنصليات والسفارات فيما يتعلق بالمُشاركة في كافة الإجراءات والمراحل الخاصة بالانتخابات.
٠"3"- إرسال تقارير على مدار اليوم بشأن مُستجدات سير "عملية الاقتراع".
جدير بالذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج هي مكاتب تابعة لوزارة العمل، تقع مقراتها داخل السفارات أو القنصليات العامة بالخارج،ويبلغ عددها 9 مكاتب في 8 بلدان- منهم مكتبين في السعودية "جدة والرياض"-،وهي بلدان:السعودية ، والأردن، والعراق، والكويت ،ولبنان ،وقطر، والإمارات،وإيطاليا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز