شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بلبنان: تسهيلات لإدلاء الناخبين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير علاء موسى السفير المصرى فى لبنان، إن هناك عددًا كبيرًا من المصريين فى لبنان، ونتوقع مشاركة كبيرة فى الانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدا أن هناك تسهيلات كبيرة من جانب السفرة لمنع التكدس خلال عملية التصويت.

وقال السفير علاء، في تصريحات لقناة (القاهرة الإخبارية)، إن التصويت متاح في السفارة 12 ساعة يوميًا خلال الثلاثة أيام، وهو ما سيعطي فرصة للناخب الإدلاء بصوته بشكل مريح وسلس، مضيفًا أن أعضاء السفارة يعملون على تسهيل إجراءات الانتخابات وتسريعها بشكل يسمح أن تكون عملية التصويت سلسلة وسهلة والانتهاء منه في فترة وجيزة مما يشجع المواطن على عدم التفكير كثير قبل القدوم ويجد العملية الانتخابية أسهل. وأضاف أن أى مصري مقيم في لبنان من حقه الإدلاء بصوته شرط أن يحمل بطاقة الرقم القومي سارية أو غير سارية أو جواز السفر المميكن .. مشيرا إلى أن السفارة تشجع المواطنين في لبنان من خلال الجالية المصرية على المشاركة في عملية التصويت. دعا جميع المواطنين الموجودين في لبنان للمشاركة في عملية التصويت مؤكدا أنه حق كفله الدستور المصري للمواطن وعليه أن يمارسه للتعبير عن رأيه ومشاركته في تشكيل مستقبل مصر. يشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسية 2024 انطلقت في عدد كبير من دول العالم في تمام التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

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