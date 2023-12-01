شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى تونس: اتخذنا كافة الترتيبات لضمان تيسير عملية تصويت الناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب فهمى سفير مصر لدى تونس إن السفارة فتحت أبوابها اليوم الجمعة، أمام الجالية المصرية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بمقر السفارة بدءا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام الأول والثانى والثالث من ديسمبر 2023 بدءًا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وأضاف إيهاب فهمي سفير مصر لدى تونس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن السفارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لضمان تيسير عملية إدلاء الناخبين من أعضاء الجالية المصرية في تونس بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. وحرص السفير إيهاب فهمى في إطار تواصله الدائم مع الجالية المصرية، على عقد عدد من اللقاءات معهم خلال الفترة الماضية والتى شهدت التأكيد على أهمية ممارسة أعضاء الجالية المصرية في تونس لحقهم الدستوري والوطني بالتصويت في الإنتخابات الرئاسية مع استعراض كافة القواعد المُنظمة ذات الصلة. وقد عكست تلك اللقاءات إهتماماً كبيراً من جانب أعضاء الجالية المصرية في تونس بالمشاركة في هذا الاستحقاق الإنتخابي الهام. يذكر أن المقرات الدبلوماسية البالغ عددها 137،مقرا انتخابيا فى 121دولة قد استعدت لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج، للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور. وقامت غالبية السفارات والقنصليات بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

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