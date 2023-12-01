شكرا لقرائتكم خبر عن بالأعلام المصرية.. احتفالات المصريين في اليونان بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، جانب من احتفال المواطنين المصريين بالأعلام المصرية قبل وبعد الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، إذ فتحت سفارة مصر فى أثينا الباب أمام أبناء الجالية المصرية فى اليونان، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فى أول أيام تصويت المصريين فى الخارج، فى تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى.

وكان السفير عمر عامر، سفير مصر باليونان، قد ذكر في تصريحات سابقة للقاهرة الإخبارية، بأن هناك إقبالا شديدا جدا على المشاركة والتعرف على الإجراءات المختلفة لعملية الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن اليونان بها آلاف المصريين المقيمين إقامة دائمة، وكل من له حق الانتخاب مقيد في الجداول الانتخابية، وهناك نحو 40 ألف مصري في اليونان بأثينا وخارجها يحرصون على المشاركة والحضور.

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.