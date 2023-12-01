شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعزى الملك سلمان وولى العهد السعودى فى وفاة الأمير ممدوح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالىالجمعة، 01 ديسمبر 2023 11:28 ص
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، ولأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.
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