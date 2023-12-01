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الرئيس السيسى يعزى الملك سلمان وولى العهد السعودى فى وفاة الأمير ممدوح

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بوابة انتخابات الرئاسة المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسى القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب محمد الجالى

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 11:28 ص

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية ، ولأمير ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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