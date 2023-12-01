شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى سلطنة عمان يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى السفير خالد راضي سفير مصر لدى سلطنة عمان ، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الجمعة، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية داخل السفارة المصرية بمسقط.



سفارة مصر فى سلطنة عمان

كما قام أحمد شعيب نائب السفير والمستشار السياسي تامر صالح وأعضاء السفارة المصرية بالأدلاء بأصواتهم.

وشهدت السفارة المصرية بمسقط إقبال كبير منذ بدء التصويت ، حيث إن الجمعة والسبت اجازة رسمية في سلطنة عمان

سفارتنا فى سلطنة عمان

وقد استعدت السفارة المصرية لاستقبال الناخبين من أفراد الجالية المصرية بمسقط للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي بدأت اليوم الجمعة وتستمر حتى يوم الاحد بمقر السفارة المصرية بالعاصمة العمانية مسقط ، من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة مسقط.



المصريين فى سلطنة عمان

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.