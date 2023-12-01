كلمة الرئيس السيسي في "كوب 28" بالإمارات - بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، في فعاليات قمة المناخ كوب 28 فى دبي بالإمارات.

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