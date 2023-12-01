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كلمة الرئيس السيسي في "كوب 28" بالإمارات - بث مباشر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، في فعاليات قمة المناخ كوب 28 فى دبي بالإمارات.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لكلمة الرئيس السيسي في فاعليات كوب 28 بالإمارات، عبر الرابط التالي:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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