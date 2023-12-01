شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إقبال من المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توافد المصريون المقيمون فى الخارج على مقار اللجان الفرعية ببعثات مصر الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، في ضوء الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات في مختلف المجالات. بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، وقال المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج، مستمرة في عملها حتي انتهاء الأيام الثلاثة المحددة للاقتراع، تم فتح 106 لجان انتخابية على مستوي العالم. الهيئة الوطنية للانتخابات: فتح 106 لجان انتخابية على مستوى العالم

الرئيس السيسى يلتقى "ماكرون" على هامش حضورهما قمة المناخ بدبى.. الرئيسان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدينإقبال من المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

يواصل المصريون المقيمون فى الخارج التوافد على مقار اللجان الفرعية ببعثات مصر الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

يطلق الاتحاد العام للمصريين بالخارج ، اليوم الجمعة غرفة عملياته من القاهرة، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج ، حيث يشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك بداية من اليوم الجمعة وحتى الاحد المقبلين أيام تصويت المصريين فى الخارج .

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، ولأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

انطلقت أعمال اليوم الثانى لمؤتمر المناخ بالإمارات كوب 28، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأت بالتقاط صورة تذكارية للحضور. انطلاق أعمال اليوم الثانى لمؤتمر المناخ بالإمارات بمشاركة الرئيس السيسي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت خلال عام 2023 العديد من الإنجازات المتميزة، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية مُتميزة وتعتبر مراكز للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تلعب دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

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