شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى فى كلمته بقمة COP28: يجب العمل على احتواء التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمؤتمر المناخ بالإمارات إن المؤتمر ينعقد وسط تحديات سياسية خطيرة وهو بتطلب منا العمل المخلص للخروج بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة وتعزيز العمل الجماعى والعاجل.

وأضاف الرئيس السيسي: يجب العمل على احتواء أثار التغير المناخى والتعامل معها أو احتواء آثارها، أن مسئوليتنا هي تأكيد الرسالة الواضحة بأننا ملتزمون بل وطموحون في إجراءاتنا وفى تنفيذها بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس .

وأقر مؤتمر COP28 المنعقد فى مدينة دبى، تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لدعم العمل المناخى لتخفيف الآثار عن الدول المتضررة من التغير المناخى.

وتقدر المؤسسات الدولية وجمهور الباحثين الاستثمارات المناخية التى يحتاجها العالم لمنع التدهور واسع النطاق للبيئة بنحو 5 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 6 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2050.

ووضعت الدول المتقدمة تعهدا بقيمة 100 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ فى الدول النامية، ويعد تمويل مكافحة التغير المناخى أحد أبرز محاور النقاش فى قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28.

وكلمة COP هى الأحرف الأولى من The Conference of the Parties وتعنى مؤتمر الأطراف المعنى بمناقشة وبحث وصياغة الحلول المتعلقة بقضايا التغير المناخى والتمويلات المرتبطة بها ويعقد سنوياً واستضافت مدينة شرم الشيخ فى مصر النسخة السابقة COP27 فى شهر نوفمبر 2022.