شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لاستئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن الأسف الشديد لاستئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في أعقاب انتهاء فترة الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها يوم الجمعة الماضي.

وقال جوتيريش، في منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس): إن العودة إلى الأعمال العدائية تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف إنساني حقيقي لإطلاق النار، مضيفا أن "الأمل ما زال يساوره في أن يتم تجديد الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها من قبل واستمرت عدة أيام".

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم أطفال ونساء، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء الخليج 365 للهدنة المؤقتة، التي أسفرت عنها الجهود المصرية القطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودخلتحيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضية 24 نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وصباح اليوم أعلنت مصادر إسرائيلية، أن تل أبيب رفضت تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت الإذاعة العبرية، إن "القتال عاد"، ناشرة صورة لهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا.