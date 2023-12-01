شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: ندعو المجتمع الدولى لاتخاذ خطوات أكثر طموحا فى مؤتمر دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمؤتمر المناخ بالإمارات، إننا نتعامل مع كوارث مناخية تفوق قدرة كثير من الدول .

وأضاف الرئيس السيسي: إن نجاح الجهود يرتكن إلى توافر التمويل المناسب سواء من حيث أدواته وألياته أو مصادره ، اننا نؤمن بأن تحقيق الأهداف أمر ممكن إذا عملنا معا بروح التعاون والمشاركة، ولذلك ندعو المجتمع الدولى إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحا في مؤتمر دبى إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادى الأفعال الأحادية .

وأقر مؤتمر COP28 المنعقد فى مدينة دبى، تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لدعم العمل المناخى لتخفيف الآثار عن الدول المتضررة من التغير المناخى.

وتقدر المؤسسات الدولية وجمهور الباحثين الاستثمارات المناخية التى يحتاجها العالم لمنع التدهور واسع النطاق للبيئة بنحو 5 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 6 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2050.

ووضعت الدول المتقدمة تعهدا بقيمة 100 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ فى الدول النامية، ويعد تمويل مكافحة التغير المناخى أحد أبرز محاور النقاش فى قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28.

وكلمة COP هى الأحرف الأولى من The Conference of the Parties وتعنى مؤتمر الأطراف المعنى بمناقشة وبحث وصياغة الحلول المتعلقة بقضايا التغير المناخى والتمويلات المرتبطة بها ويعقد سنوياً واستضافت مدينة شرم الشيخ فى مصر النسخة السابقة COP27 فى شهر نوفمبر 2022.