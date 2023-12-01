شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر في فيتنام: توافد كبير على لجان الانتخابات بعد انتهاء ساعات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة أمل سلامة، سفيرة مصر لدى فيتنام، إنَّ الجالية المصرية في فيتنام يتراوح تعدادها بين 150 إلى 200 مواطن فقط، أغلبهم يعملون إمّا في مهنة التدريس أو أصحاب شركات صغيرة، مؤكدة حصر السفارة لأغلب المصريين المقيمين في فيتنام، والتواصل الدائم معهم عبر المنصات المختلفة.

وأضافت «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «إكسترا لايف»، أنَّ المصريين في فيتنام أعربوا منذ البداية عن رغبتهم في المشاركة بالانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، متوقعة تزايد الإقبال على اللجان الانتخابية المخصصة لهم بعد الانتهاء من ساعات العمل.

وتابعت سفيرة مصر لدى فيتنام، «يومي السبت والأحد عطلة رسمية في فيتنام، ومتوقع تزايد إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية خلالهما أيضًا»، متجهة بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي بذلت جهودًا كبيرة للتنسيق مع السفارات والقنصليات والهيئات الدبلوماسية المختلفة في إطار الاستعدادات والتسهيلات التي حرصت على منحها لأبنائنا في الخارج.