شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة.. ويؤكد: العملية تسير بانتظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير ياسر مصطفى سفير مصر لدى المملكة المغربية، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الجمعة، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية داخل السفارة المصرية بالرباط.



السفير ياسر عثمان فى المغرب

وفي تصريح له، أعرب السفير ياسر مصطفى، عن تفاؤله حيال زيادة عدد المصريين، الذين سيمارسون حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن يوم الجمعة في المغرب "هو يوم عمل"، ويتوقع تزايد إقبال المصريين المقيمين في المغرب على التصويت يومي السبت والأحد.

وأكد سفير مصر لدى المملكة المغربية، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالبعثة المصرية بالرباط تسير بكل سهولة ويسر وانتظام، وأن السفارة توفر التسهيلات اللازمة للناخبين أثناء الاقتراع.

وأعرب السفير المصري، عن شكره للسلطات المغربية "على تعاونها في توفير الأمن لمقر اللجنة الانتخابية."

وأكد أن السفارة المصرية استعدت لاستقبال الناخبين من أفراد الجالية المصرية بالمغرب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي بدأت صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى يوم الاحد بمقر السفارة المصرية بالرباط ، من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للمملكة المغربية

وأشاد السفير ياسر عثمان بالجالية المصرية في المغرب باعتبارها نموذجًا مضيئا لأبناء مصر في الخارج.

وأوضح السفير المصري، أن وسائل الإعلام المصرية والعربية أبدت اهتماماً كبيرا بالانتخابات الرئاسية، حيث توافدت العديد من محطات التلفزيون ومندوبي الصحف المحلية على مقر اللجنة منذ الصباح لتغطية العملية الانتخابية.



سفيرنا فى المغرب

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.