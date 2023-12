شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: أتطلع للخروج بإطار دولى لتطوير التعاون ودعم الدول النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمؤتمر المناخ بالإمارات، إننى أتطلع بالخروج من هذا المؤتمر بإطار دولى معزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالى والتقنى المطلوب للدول النامية .

وأضاف الرئيس السيسي: أجدد تأكيدى التزام مصر لمواجهة تحدى التغير المناخى وأوجه نداءً عالميا لجميع الأطراف بتقدينم الدعم الكامل والمخلص لدولة الامارات الشقيقة لضمان خروج مؤتمر دبى بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم أننا عازمون بل وقادرون بإذن الله على انقاذ وحماية كوكب الأرض موطن حياتنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل .

وأقر مؤتمر COP28 المنعقد فى مدينة دبى، تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لدعم العمل المناخى لتخفيف الآثار عن الدول المتضررة من التغير المناخى.

وتقدر المؤسسات الدولية وجمهور الباحثين الاستثمارات المناخية التى يحتاجها العالم لمنع التدهور واسع النطاق للبيئة بنحو 5 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 6 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2050.

ووضعت الدول المتقدمة تعهدا بقيمة 100 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ فى الدول النامية، ويعد تمويل مكافحة التغير المناخى أحد أبرز محاور النقاش فى قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28.

وكلمة COP هى الأحرف الأولى من The Conference of the Parties وتعنى مؤتمر الأطراف المعنى بمناقشة وبحث وصياغة الحلول المتعلقة بقضايا التغير المناخى والتمويلات المرتبطة بها ويعقد سنوياً واستضافت مدينة شرم الشيخ فى مصر النسخة السابقة COP27 فى شهر نوفمبر 2022.