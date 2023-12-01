شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى خلال قمة المناخ COP28 فى دبى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في مدينة دبي، والتي بدأت بالجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية.



كلمة الرئيس فى دبي

حرصنا على إنشاء صندوق الخسائر خلال قمة كوب 27 فى شرم الشيخ.

لدينا طموح فى إجراءاتنا للحد من تداعيات تغير المناخ.

يجب العمل على احتواء آثار تغير المناخ.

حرصنا خلال قمة المناخ بشرم الشيخ على تمهيد الطريق لهدف عالمى من أجل التكيف مع التغيرات المناخية.

نتعامل مع كوارث مناخية تفوق قدرة كثير من الدول.

يجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر باريس.

توفير التمويل المناسب ضرورة لتحقيق الأهداف المناخية.

عازمون على حماية وإنقاذ كوكب الأرض.

مصر ملتزمة بالعمل على مواجهة تحديات تغير المناخ.

ندعو المجتمع الدولى لاتخاذ خطوات أكثر طموحا لمواجهة التغيرات المناخية.