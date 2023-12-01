شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: 4 مليارات شخص حول العالم يعيشون بمناطق تعانى من ندرة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أن هناك 4 مليارات شخص يعيش عالميًّا حاليًّا في مناطق تعاني من ندرة المياه، وتعاني مدينة واحدة من كل أربع مدن من انعدام الأمن المائي، بما يعني أن تزايد عدد السكان يخلق حاجة إلى مزيد من المياه لإنتاج الغذاء والطاقة.

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن تلوث المياه يهدد المواردَ القائمة بسبب تصريف نحو 80% من مياه الصرف الصحي الناتجة عن الأنشطة الصناعية وخدمات البلديات دون معالجتها.