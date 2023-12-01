شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: نصف من استشهدوا فى قصف الاحتلال على غزة من الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية له مع القاهرة الإخبارية، نصف من استشهدوا في القصف الإسرائيلي على غزة منذ صباح اليوم من الأطفال، مؤكدا على أن الوضع في غزة كارثي يتطلب تدخلا حقيقيا وجادا لوقف العدوان الإسرائيلي.
وأشار رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن القيود الإسرائيلية تحد من تعاوننا مع المنظمات الإغاثية لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، وأن مراكز الإيواء في غزة غير مجهزة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين، مؤكدا على أن عدد كبير من السيارات في شمال غزة توقفت جراء نفاد الوقود.
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