شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: نصف من استشهدوا فى قصف الاحتلال على غزة من الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 27 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة توقفت عن العمل وخروج 55 مركز رعاية أولية عن الخدمة، وذلك جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى أن الاحتلال يجدد القصف بطائراته على أنحاء مختلفة بقطاع غزة.

وأضاف مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية له مع القاهرة الإخبارية، نصف من استشهدوا في القصف الإسرائيلي على غزة منذ صباح اليوم من الأطفال، مؤكدا على أن الوضع في غزة كارثي يتطلب تدخلا حقيقيا وجادا لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأشار رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن القيود الإسرائيلية تحد من تعاوننا مع المنظمات الإغاثية لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، وأن مراكز الإيواء في غزة غير مجهزة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين، مؤكدا على أن عدد كبير من السيارات في شمال غزة توقفت جراء نفاد الوقود.