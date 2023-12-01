شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء حزب النور يشاركون فى الانتخابات الرئاسية بمدينة جدة السعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أعضاء من حزب النور في مدينة جدة السعودية، بصورة مكثفة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في أول أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد. وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم وتأييد، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية لدى المملكة العربية السعودية، على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال عدد من الناخبين إن مشاركتهم فى تصويت المصريين فى الخارج ، تعد مساهمة بسيطة لتلبية نداء الوطن، وتقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريين في الداخل وكذلك الخارج حريصون على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتى يشعر بها حتى أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم عند عودتهم.

جانب من مشاركة أعضاء الحزب



طوابير أعضاء حزب النور



مشاركة أعضاء الحزب في الانتخابات