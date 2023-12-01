شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة تنظم أنشطة توعوية بقرى حياة كريمة لرفع الوعى المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، العديد من الأنشطة التوعوية الهادفة إلى رفع وتعزيز الوعي المائي للمواطنين بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي بالصف وأطفيح.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الأنشطة تضمنت عمل حملات توعوية وحملات طرق أبواب للحث علي أهمية ترشيد استهلاك المياه وإتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وتوزيع بروشورات ومطبوعات للتوعية المائية، وعمل استطلاع لرأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، واستقبال الاستفسارات والشكاوى.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى قيام فريق معامل الشركة برفع عينات عشوائية من مياه الشرب للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وفي السياق ذاته، شهدت مدارس: صلاح عبلي الابتدائية وأبو بكر الصديق وحسين عوض بمركز الصف، تنفيذ ندوات للتوعية المائية لحث الطلاب على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات، وورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية للطلاب تهدف إلى تعزيز مفهوم التوعية بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه.

وتجدر الإشارة إلى تعريف المواطنين بقنوات التواصل مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني، والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين.