شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للأشخاص ذوى الإعاقة: إجراءات التصويت فى انتخابات الرئاسة بالخارج سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ان عملية تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة في لجان تصويت المصريين بالخارج، فى الانتخابات الرئاسية 2024 ميسرة ودامجة.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 هذه المرة تؤكد أنه لا أحد يتخلف عن الركب، وهو ما حدث من تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بروتوكول التعاون الثلاثي فيما بينهم مع وزارة التضامن الاجتماعي والذي بموجبه تم وضع عدد من الإجراءات والتيسيرات على الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل عملية اقتراعهم ومشاركتهم الفعالة والميسرة في العملية الانتخابية، حيث تشهد لجان التصويت بالخارج ولاول مرة اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الانتخابات من خلال ورقة تصويت بطريقة برايل، هذا بخلاف الإجراءات التوعوية والإرشادية للأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية من خلال النموذج الارشادي المصور بلغة الإشارة لآلية عملية الاقتراع، ومن ناحية أخرى توفير الاتاحة اللازمة لأصحاب الإعاقات الحركية لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم .

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت انطلاق حملات توعوية مكثفة في الداخل والخارج بأهمية وقيمة المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 وبناء مستقبل بلدهم من خلال مبادرة المجلس التي حملت عنوان : صوتك حقك" خاصة وأن مشاركتهم الإيجابية أو الإدلاء بأصواتهم يساهم في استمرار خطط التنمية التي شهدتها الجمهورية الجمهورية، ويستكمل مسيرة بناء البيئة التشريعية والقانونية والخدمية والتوعوية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي بدأت منذ 10 سنوات، وبات الأشخاص ذوي الإعاقة يحصدون نتائجها على كافة المستويات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ونيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.