شكرا لقرائتكم خبر عن أعداد كبيرة من أبناء المصريين فى الأردن يشاركون فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت انتخابات المصرين في الأردن، حماس ومشاركة مكثفة من أبناء الجالية في المملكة، خلال أول أيام الانتخابات، وهتف المواطنين أثناء اقتراعهم: "تحيا مصر".

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم وتأييد، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومنذ بدء التصويت، حرص طاقم السفارة المصرية في الأردن، على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال عدد من الناخبين إن مشاركتهم فى تصويت المصريين فى الخارج ، تعد مساهمة بسيطة لتلبية نداء الوطن، وتقديم رسالة للرأي العام العالمي بأن المصريين في الداخل وكذلك الخارج حريصون على دعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتى يشعر بها حتى أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم عند عودتهم.