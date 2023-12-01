شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بهولندا: حافلات نقلت أبناء الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سحر رمزى منسق حملة مواطن بهولندا، أن أبناء الجالية على تواصل مع السفارة المصرية فى لاهاى وهناك استعدادات مكثفة على أعلى مستوى داخل السفارة لاستقبال الناخبين خلال أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم تجهيز مكان لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية فى هولندا على أعلى مستوى .

وأضافت منسق حملة مواطن بهولندا، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 "، أن هناك استعدادت غير مسبوقة لأبناء الجالية فى هولندا، حافلات لنقل أبناء الجالية لمكان التصويت وتجهيز الوجبات لهم ، وتم اختيار أماكن تحركات الحافلات من كبرى المدن بهولندا لتنقل أبناء الجالية من نقاط تجمع تم الاتفاق عليها .

وأشار إلى أن هناك متطوعين من أبناء الجالية لتنظيم عمليات دخول السفارة للتصويت، وهناك تنظيم على أعلى مستوى من أبناء الجالية وكافة أبناء الجالية يدركون أهمية المشاركة فى هذا الوقت الراهن ليكون هناك حشد يليق باسم مصر ويعكس مدى وعى الشعب المصرى.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

و نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.