شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يدعو كل الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، أبناء الجالية المصرية في جميع الدول، الذهاب لصناديق الاقتراع للمشاركة بالتصويت بالانتخابات الرئاسية بالخارج، حتي تصل رسالة قوية للعالم أجمع أن أبناء الشعب المصري سواء بالداخل أو الخارج ، حريصون على المصالح العليا للوطن.

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، علي ثقته التامة أن المصريين بالخارج سيسطرون ملحمة في حب الوطن، مشيرا إلى أن كافة العمال يدعمون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حيث تشهد مصر منذ عام 2014 سيمفونية من الحب والإخلاص والانتماء، لتصل إلى الجمهورية الجديدة، فشهدت تطورات ضخمة في عالم العمران، وفي مختلف القطاعات الخدمية والتنموية ليتغير شكل الدولة وتتبدل من حال إلى حال، ومع كل هذه الإنجازات، فكان هناك كثير من التحديات، لكن مصر بأبنائها وعمالها الأوفياء يدروكون أن لكل ناجح عدو.

كان قد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية أخرى، قائلا: إنه في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصرى الكريم تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى.