شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصويت المصريين بواشنطن ونيويورك فى الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المواطنون المصريون فى الولايات المتحدة فى التوافد على مقرى السفارة المصرية بالعاصمة واشنطن، والقنصلية العامة بنيويورك، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وفتحت السفارة والقنصلية أبوابهما فى الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلى لواشنطن ونيويورك) أمام الناخبين، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، وذلك خلال الأيام الثلاثة للاقتراع، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات. وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية. وكانت سفارة جمهورية مصر العربية بواشنطن قد أعلنت - قبل أيام - أنه بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين فى الخارج؛ فإنها تتشرف بتذكير أعضاء الجالية المصرية بأنه سيتم تنظيم عملية الانتخاب بمقر السفارة، وكذا بمقار القنصليات العامة في نيويورك وهيوستن وشيكاجو ولوس أنجلوس، أيام الجمعة والسبت والأحد 1و2و3 ديسمبر 2023 من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساءً حسب التوقيت المحلي لكل مدينة. وأضافت أن القانون يشترط لقيام كل مواطن بالإدلاء بصوته تقديم أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به أو أصل جواز سفره الساري المثبت به رقمه القومي، معربة لأعضاء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية عن خالص تقديرها وتطلعها إلى استقبال السادة المواطنين بالسفارة خلال مواعيد الإقتراع لممارسة حقوقهم الدستورية.



وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".

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