شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: نركز على إطلاق سراح المحتجزين بغزة وإطالة أمد الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، إننا نركز على إطلاق سراح المحتجزين بغزة وإطالة أمد الهدنة، مشير إلى العمل للحيولة دون انتشار العنف إلى مناطق أخرى بالمنطقة.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على إسرائيل اتخاذ تدابير لحماية المدنيين في غزة، مشددا على إسرائيل أن تضع إجراءات واضحة لدخول المساعدات إلى غزة".

وأكد وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن: "نبذل جهودنا لتكون للفلسطينيين دولتهم".

وتجدد القصف الإسرائيلي برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء الخليج 365 للهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.